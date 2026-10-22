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Seguí en vivo el sorteo del 5 de Oro de hoy miércoles 21 de octubre de 2026: pozos acumulados de $ 11.000.000

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se lleva a cabo en su horario habitual este 21 de octubre de 2026. El pozo de Oro es de $ 6.500.000 y el Revancha llega a los $ 4.500.000.

El País
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21/10/2026, 21:33
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Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realiza este miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmite a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. En total, el acumulado es de aproximadamente $ 11.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 19 de octubre: los números más repetidos de la semana pasada

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 3, 5, 9, 12, 26 y la bolilla extra 28, para el de Oro; y 5, 10, 15, 24 y 30, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 3
  • Pozo Revancha: 2
  • Pozo de Plata: 8

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Foto: Leonardo Mainé

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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