Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 19 de octubre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

664 salió tres veces

006 salió dos veces

117 salió dos veces

136 salió dos veces

157 salió dos veces

179 salió dos veces

189 salió dos veces

353 salió dos veces

376 salió dos veces

795 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

76 salió siete veces

28 salió seis veces

53 salió seis veces

64 salió seis veces

89 salió seis veces

95 salió seis veces

12 salió cinco veces

79 salió cinco veces

91 salió cinco veces

37 salió cuatro veces

Lotería Uruguaya. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 376 se asocia con las llamas, de acuerdo con la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 76 representa la casualidad, mientras que el 28 se vincula con los celos. El 53 corresponde al asalto y el 64, al pájaro herido. Además, el 89 significa secreto, el 95 se relaciona con el reloj, el 12 con la pérdida, el 79 con el obstáculo, el 91 con la lluvia y el 37 con la picazón.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.