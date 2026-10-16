Sorteo del 5 de Oro del 15 de octubre: no hubo aciertos y habrá pozos acumulados de $ 39 millones

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 15 de octubre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 17.108.604 y quedó vacante. El pozo de Plata era de $ 756.225 y tampoco tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 5.366.647 y también quedó vacante.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

33

34

8

36

3

Bolilla extra: 17

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

13

24

2

34

6

Para el próximo sorteo habrá un pozo de Oro de $ 27.000.000; el Revancha será de $ 12.000.000 aproximadamente. En total, estarán en juego $ 39 millones.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleta del 5 de Oro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.