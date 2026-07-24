Seguí el sorteo del Gordo de Invierno en vivo: mirá dónde salió el primer premio de $ 90.000.000

Hoy viernes 24 de julio de 2026 se realiza el sorteo del Gordo de Invierno la primera edición invernal de esta tradicional lotería que repartirá casi US$ 2,2 millones en su primer premio y aproximadamente US$ 6,2 millones en total.

Para este primer Gordo de Invierno, se podrá seguir la transmisión en vivo a partir de las 21:00 horas, como con los otros sorteos de la Lotería Uruguaya, a través de su canal de YouTube. Se podía apostar hasta las 20:00 horas.

Mirá el sorteo del Gordo de Invierno en vivo

Afiche del Gordo de Invierno 2026 en un punto de venta. Foto: Archivo El País.

Premios del Gordo de Invierno 2026

El sorteo repartirá un total de $ 250.000.000 sumando todos sus premios:

Primer premio: $ 90.000.000

Segundo premio: $ 9.000.000

Tercer premio: $ 6.000.000

Cuarto y quinto premio: $ 1.500.000

Del sexto al décimo premio: $ 900.000

Del 11º al 20º premio: $ 600.000

El Gordo invernal también incluye cinco premios de $ 300.000 el entero por terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio.

Además, habrá 50 premios de $ 210.000 el entero por terminación de las tres últimas cifras del primer premio.

Por otro lado, se suman 1.000 premios por terminación de las dos últimas cifras de los 20 primeros premios a $9.000 el entero.

A esto se le suman 5.000 premios por terminación de la última cifra del primer premio a $6.000 el entero.

Por último, habrá un premio extra acumulable de $ 250.000 el entero.

Agencia de venta de billetes del Gordo de Invierno. Foto: Archivo El País.

Cuánto cuesta jugar al Gordo de Invierno

El billete entero tendrá un costo de $ 9.000, mientras que cada décimo se vende a $ 900. Los billetes se pusieron a la venta el 8 de junio y en total se emitieron 5.000 disponibles para la venta.

A su vez, se suma una opción de fracción electrónica por $ 300, lo que permite ampliar el acceso a quienes prefieren apostar en montos menores. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.