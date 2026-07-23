Gordo de Invierno 2026: fecha, precios de los billetes, premios y hasta qué hora se puede jugar

El nuevo sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), El Gordo de Invierno, tendrá su estreno este viernes 24 de julio de 2026. Los billetes se pueden comprar en todo el país a través de los agentes y subagentes de lotería, que lo promocionan en vidrieras y puntos de venta.

El sorteo se podrá seguir a través de la transmisión en vivo, como con los otros sorteos, a través del canal de YouTube de la Lotería Uruguaya.

¿A qué hora es el Gordo de Invierno?

El horario del Gordo de Invierno, según indicó la DNLQ en sus canales oficiales de comunicación, tiene previsto el inicio del sorteo para las 21:00 horas de este viernes.

¿Hasta qué hora se puede jugar al Gordo de Invierno?

El último día para jugar al Gordo de Invierno es el mismo día del sorteo: viernes 24 de julio de 2026.

Se pueden realizar jugadas hasta las 20:00 horas, como ocurre tradicionalmente con los sorteos de la Lotería Uruguaya. Esto aplica para la lotería digital, electrónica y la física, que se juega a través de las agencias alrededor del país.

Afiche del Gordo de Invierno de la Lotería Uruguaya. Foto: Archivo El País.

Premios del Gordo de Invierno 2026

El sorteo repartirá un total de $ 250.000.000 sumando todos sus premios:

Primer premio: $ 90.000.000

Segundo premio: $ 9.000.000

Tercer premio: $ 6.000.000

Cuarto y quinto premio: $ 1.500.000

Del sexto al décimo premio: $ 900.000

Del 11º al 20º premio: $ 600.000

El Gordo invernal también incluye cinco premios de $ 300.000 el entero por terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio.

Además, habrá 50 premios de $ 210.000 el entero por terminación de las tres últimas cifras del primer premio.

Por otro lado, se suman 1.000 premios por terminación de las dos últimas cifras de los 20 primeros premios a $9.000 el entero.

A esto se le suman 5.000 premios por terminación de la última cifra del primer premio a $6.000 el entero.

Gordo de Invierno de la Lotería Uruguaya. Foto: Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Por último, habrá un premio extra acumulable de $ 250.000 el entero.

Precios de los billetes para jugar al Gordo de Invierno

El billete entero tendrá un costo de $ 9.000, mientras que cada décimo se vende a $ 900. Los billetes se pusieron a la venta el 8 de junio y en total se emitieron 5.000 disponibles para la venta.

Agencia de venta de billetes del Gordo de Invierno. Foto: Archivo El País.

A su vez, se suma una opción de fracción electrónica por $ 300, lo que permite ampliar el acceso a quienes prefieren apostar montos menores. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.