Se sortearán préstamos hipotecarios para compra de casa o terreno el jueves 26 de febrero: cómo ver el sorteo

La Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Dnassp), perteneciente al Ministerio del Interior, comunicó que este jueves 26 de febrero de 2026 se realizará un sorteo de préstamos hipotecarios a través del fondo de vivienda para la compra de casa o terreno.

En este sorteo pueden participar policías que realizaron sus inscripciones en 2025. Además, la Dnassp ofreció un listado de personas aptas que participarán este jueves.

El sorteo para la adquisición de vivienda o terreno comenzará a las 12:00 horas, indicó la Dnassp en un comunicado. Sin embargo, se advierte que a partir de las 10:00 se realizará el control notarial correspondiente para los participantes.

Cómo ver el sorteo de préstamos hipotecarios

El sorteo se llevará a cabo en el salón principal de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, ubicada en la dirección Julio Herrera y Obes 1466, piso 2, sala de conferencias. Esta opción está abierta para las personas que deseen concurrir para seguirlo de manera presencial.

También existe la opción de observar el sorteo por Zoom a través de este enlace, con el ID de reunión 919 369 9282 y el código de acceso DNASSP.

Llaves en la puerta para entrar a un hogar. Foto: Freepik.

Según el listado publicado por la Dnassp, hay 584 números de policías aptos para participar del sorteo de préstamos hipotecarios por $ 3.500.000. También hay un sorteo de préstamos hipotecarios por $ 1.720.000 con 99 números de cédula de identidad aptos.

La Dnassp aclara que es responsabilidad de cada persona inscripta verificar su número de documento y número de bolilla asignado.