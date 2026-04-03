Pronóstico del tiempo en Uruguay: Inumet prevé tormentas fuertes y un marcado descenso térmico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió sobre un escenario de inestabilidad climática que afectará a buena parte del país durante los próximos días, con precipitaciones y tormentas que en algunos casos podrían alcanzar intensidad fuerte, especialmente en determinadas regiones.

El sábado 4 de abril el tiempo estará inestable, con precipitaciones y tormentas que se concentrarán principalmente en el centro, norte y este del país. Si bien se espera una mejora temporaria hacia la tarde, los pronósticos no descartan la formación de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio, por lo que se mantiene la advertencia de precaución.

En tanto, el domingo 5 se presentará con un descenso en las temperaturas, configurando una jornada fresca, con cielo mayormente nuboso a cubierto. Durante ese día se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, que afectarán sobre todo al norte del país.

Pronóstico del 3 al 5 de abril. pic.twitter.com/ZZWXn8UOOh — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 2, 2026

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Lluvias en América del Sur

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain aportó este viernes en su cuenta de X datos sobre la evolución de este episodio a escala regional. Según proyecciones del modelo Global Forecast System, se esperan acumulados de lluvia significativos entre el sábado 4 y el jueves 9 de abril en el sur de América del Sur. En particular, se estiman registros de entre 50 y 150 milímetros en el litoral argentino y el norte de Uruguay, mientras que en la provincia de Buenos Aires los valores oscilarían entre 10 y 50 milímetros, y en el sur uruguayo entre 25 y 100 milímetros.

Bidegain también señaló que el evento más relevante de precipitaciones se concentraría entre el lunes 6 y el martes 7 de abril, período en el que "podrían registrarse los mayores acumulados, en el marco de un episodio de lluvias de alcance regional".

#Pronóstico de lluvias acumuladas (mm) según #GFS, de SAB04 a JUE09 abril sobre SA. Se esperan montos importantes en litoral #Argentina y norte #Uruguay 50-150 mm. #PBSAS de 10-50 mm y Sur UY 25-100 mm. Evento de lluvia LUN06/MAR07 abril. pic.twitter.com/PpELfm2RRD — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 3, 2026