Inumet y meteorólogos anuncian un descenso abrupto de temperatura y nuevas lluvias en Turismo

Nuevas lluvias tendrá Uruguay antes de que termine la Semana de Turismo, y además se registrará una abrupta caída de la temperatura, pasando del calor al tiempo fresco. Así lo indican los pronósticos del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y de especialistas independientes.

Luego de las lluvias del pasado fin de semana y de las precipitaciones leves que ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Montevideo y el área metropolitana volverán a tener algunos chaparrones el viernes y la madrugada del sábado, aunque no se espera que sean fuertes.

Según Inumet, en la tarde de este jueves la temperatura máxima será de 27°. El viernes en la mañana estará nublado, con neblinas y bancos de niebla y probables precipitaciones, a las que se suman probables tormentas en la tarde y noche. La máxima será de 25°, marcando ya un leve descenso.

El sábado, sin lluvias, seguirá nublado pero la temperatura caerá a 21°. El domingo, también sin precipitaciones, tendrá una máxima de 19° pero además estará fresco en la mañana y en la noche, con una temperatura mínima de 13°.

Los días con alta probabilidad de lluvia son el lunes y el martes posteriores a la Semana de Turismo.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

En otras zonas del país como el este, a donde se dirigen algunas personas a descansar el fin de semana largo, se esperan cielos nubosos pero sin lluvias este jueves, con una máxima de 29°. El viernes podría llover hacia la tarde y noche con probables tormentas y una máxima de 28°. El sábado, ya sin precipitaciones, la máxima será de 23°. El domingo hay baja probabilidad de lluvia, también con 23°. Al igual que en Montevideo, las precipitaciones fuertes en el este se esperan para lunes y martes.

Específicamente en Punta del Este el pronóstico del tiempo de Inumet es por solo tres días, es decir, llega hasta el sábado. Para este jueves no anuncia lluvia y espera una máxima de 23°. Para el viernes se pronostican 24° y probables precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche. El sábado la temperatura caerá a 20°, sin lluvias pero con viento en la mañana.

Anuncian fuertes lluvias para lunes y martes

Otros meteorólogos también tienen pronóstico de lluvias en Semana de Turismo pero serían muy leves, mientras que para lunes y martes se anuncian precipitaciones intensas.

Mario Bidegain dijo a El País que las temperaturas máximas en Montevideo serán de 25° o 26° este jueves y viernes pero que el ingreso de un frente frío entre la noche del viernes y la madrugada del sábado provocará lluvias y una caída en la temperatura, que pasará a una máxima de 19°. Tras un domingo fresco, el lunes llegarán "lluvias copiosas nuevamente".

Otro pronóstico que compartió en su cuenta de X también indica que este jueves en Montevideo habrá 25° de máxima y el viernes 26°. Precisamente, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pueden registrarse algunas lluvias y tormentas escasas, con menos de cinco milímetros acumulados. El sábado la temperatura caerá a 21° y el domingo, ya sin lluvias y con un poco más de sol, la máxima será de 19°. En Pascuas además habrá una caída de la temperatura mínima, por lo que se espera una mañana y una noche con tiempo fresco.

Para el lunes, según ese pronóstico que compartió Bidegain, se esperan precipitaciones con acumulados superiores a 20 milímetros, con tormenta. El martes seguirá lloviendo.

#pronósticodeltiempo para #Montevideo, de MIE01 a MAR07 abril 2026. Se espera un descenso de temperaturas a partir JUE02 (tmax=25°C) hasta el DOM05 (tmáx=19°C). Probables lluvias en madrugada JUE02 y LUN06/MAR07 asociadas a tormentas. pic.twitter.com/ofM85vBN4w — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 1, 2026

Su colega José Serra había adelantado el pasado martes a El País que, más allá de las precipitaciones leves, lo que es aún más seguro es la caída de temperatura hacia el fin de semana, con máximas que apenas superarán los 20°.

También comentó que durante toda la semana habrá un "alto porcentaje de humedad en la atmósfera" y se esperan bancos de niebla tanto en las mañanas como en las noches. A su vez, el meteorólogo entiende que la primera quincena de abril tendrá varios episodios de precipitaciones "que van a ir mitigando el déficit hídrico".