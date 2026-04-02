El pronóstico para hoy jueves 2 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 2 de abril de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 15°C y 33°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y se esperan probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 33°C.

En el noreste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con neblinas y probables lluvias y tormentas. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 28°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones con probables tormentas. Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá cubierto a nuboso con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 29°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de neblinas. En la segunda mitad del día se prevé cielo cubierto a nuboso. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y probables lluvias aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo continuará cubierto a nuboso, con neblinas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 27°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia hacia condiciones inestables, con aumento de la nubosidad, presencia de precipitaciones y tormentas en distintas regiones, y un incremento en la intensidad del viento hacia el fin de semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.