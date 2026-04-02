El pronóstico para el viernes 3 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 3 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 32°C a nivel nacional.

En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad a nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 32°C.

En el Noreste, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 30°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas, y rachas fuertes asociadas a estos fenómenos. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 30°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, además de nieblas y neblinas, con probables precipitaciones y tormentas. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso a cubierto con neblinas, y se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, con rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 29°C.

En el Este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se esperan precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se prevé un cielo nuboso a cubierto, con neblinas, y probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con neblinas, y probables precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.