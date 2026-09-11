OSE realiza un nuevo corte de agua en Montevideo para este viernes 11 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este viernes 11 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en barrios de la capital.

La empresa estatal explicó que ejecuta trabajos de reparación en la troncal Convención, ubicada en la calle Convención entre Canelones y Maldonado, situación que repercute en el servicio de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta el entorno de las calles Convención, Canelones y Maldonado, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.

De acuerdo con el comunicado, la zona alcanzada por estas obras comprende el barrio montevideano del Centro y el barrio Sur. El corte de agua se extenderá hasta las 18:00 horas del mismo viernes 11 de setiembre.

Vista área del centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

La información oficial sobre interrupciones de servicio también está disponible en el sitio www.ose.com.uy, según indicó el organismo.

Agua saliendo de una canilla. Foto: Freepik.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.