OSE realiza un corte de agua en Montevideo este viernes 9 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este viernes 9 de octubre de 2026, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que está llevando adelante trabajos de reparación en una troncal de Montevideo, que afectan el suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea troncal que afectará a frentistas de Camino Cruz del Sur entre Camino Paso de la Española y 18 de noviembre; Petirossi entre Camunda y Manuel Insúa; Camunda en toda su extensión; Camino Paso del Andaluz entre Tolón y avenida José Belloni, y Tolón en toda su extensión.

De acuerdo con el comunicado, el barrio montevideano de Manga se ve afectado por el corte de agua, que se extenderá hasta las 14:30 horas del mismo viernes 9 de octubre.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. El comunicado no agrega información sobre eventuales suspensiones por mal tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.