OSE realiza un corte de agua en Montevideo este miércoles 21 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este miércoles 21 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explica que realiza trabajos de mejora, empalmes y colocación de válvulas en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta las calles Prof. Dr. Justo M. Alonso González, Camino de los Siete Cerros, José Marcos Monterroso y Carlos Camusso. El corte de agua se extiende hasta las 14:00 del mismo miércoles 21 de octubre.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. El comunicado difundido este miércoles no agrega condiciones vinculadas al mal tiempo para esta intervención.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.