OSE realiza un corte de agua en Montevideo este jueves 22 de octubre: los barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este jueves 22 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explica que realiza trabajos de ubicación y reparación de una pérdida invisible en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que está delimitada por las calles Miguelete, Daniel Fernández Crespo, La Paz y Minas.

Según informó el organismo, la zona comprendida por el corte son los barrios montevideanos de Cordón y Aguada. El corte de agua se extiende hasta las 16:00 horas del mismo jueves 22 de octubre.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.