Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo este martes 17 de noviembre de 2026, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de reparación por una rotura de tubería en la red de distribución, ubicada en la esquina de Carlos Ma. De Pena y Versalles, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Cno. Molinos de Raffo, Bernardo Susviela, Atanasildo Suárez, Claudio Ptolomeo, Av. Islas Canarias y Gral. Antonio Díaz.

De acuerdo con el comunicado, la zona afectada es la que se encuentra entre los barrios montevideanos de Belvedere y parte del Prado.

El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 del mismo martes 17 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.