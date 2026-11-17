Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este martes 17 de noviembre de 2026, luego de una rotura de tubería, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación en la red de distribución ubicada en Antonio Ma. Márquez y Enrique Badaraco, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a la zona comprendida entre Manuel Pintos Cardeiro y Cno. Francisco Lecocq.

El corte de agua se mantendrá hasta las 12:30 horas de este martes 17 de noviembre, según el comunicado oficial.

Agua corriendo de canilla hacia un tazón. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

El organismo indicó además que la información sobre interrupciones de servicio puede consultarse en su sitio web oficial, www.ose.com.uy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.