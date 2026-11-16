OSE anuncia tres nuevos cortes de agua en Montevideo para este martes 17 de noviembre: los barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 17 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Por un lado, los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Dr. Francisco Simón, Alicante, Magariños Cervantes, Santiago Gadea, Dr. Washington Beltrán y Julio César Grauert.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras corresponde al barrio montevideano de Parque Batlle. El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 12:00 del mismo martes 17 de noviembre.

En el segundo caso, los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a la Ruta Nacional 8 Brigadier Juan A. Lavalleja.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Punta de Rieles. Allí, el corte de agua comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 12:30 del mismo martes 17 de noviembre.

Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Por último, el tercer corte afectará las calles Cno. Capitán Tula, César Batlle Pacheco, Matilde Pacheco y calle 17 metros.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es Piedras Blancas. Además, el organismo explicó que los trabajos comenzarán a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 16:00 del mismo martes 17 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.