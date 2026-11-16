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    OSE anuncia un corte de agua en Montevideo para este martes 17 de noviembre de 2026: el barrio afectado

    El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:00 del martes 17 de noviembre de 2026.

    El País
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    16/11/2026, 12:43
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    Agua de la canilla corriendo.
    Agua de la canilla corriendo.
    Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

    Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 17 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

    La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y empalmes en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

    OSE realiza dos cortes corte de agua durante este lunes 16 de noviembre en Montevideo: las zonas afectadas

    Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Santiago Figueredo, entre Camino Chimborazo y Sorata, en Montevideo.

    De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano del Cerrito de la Victoria. El corte de agua comenzará a las 08:00 horas y se extenderá hasta las 11:30 del mismo martes 17 de noviembre.

    Agua potable
    Lavandose las manos con agua corriendo de canilla, agua potable, en Montevideo, ND 20250808, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
    Leonardo Maine/Archivo El Pais

    OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

    De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

    Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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