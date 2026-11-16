OSE realiza dos cortes corte de agua durante este lunes 16 de noviembre en Montevideo: las zonas afectadas

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 16 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un dos barrios de la capital.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de reparación por una rotura de tubería en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en el barrio montevideano de La Teja.

Los trabajos se realizan sobre una línea de distribución ubicada en José María Vidal, con afectación en la zona comprendida entre las calles Fraternidad, Ruta Nacional 1 y Benito Rique. El corte de agua se extenderá hasta las 13:30 del mismo lunes 16 de noviembre.

Al mismo tiempo, OSE informa que realiza trabajos programados de mejoras y empalmes en la red de distribución ubicada en Asamblea entre Caldas e Hipólito Yrigoyen, por lo que también se ve afectado el normal suministro de agua potable en el barrio montevideano de Malvín.

En este caso, los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Asamblea, Caldas, Hipólito Yrigoyen, rambla República de Chile, Ambrosio Velazco y Pérez Gomar mediante un corte de agua que se extenderá hasta las 13:00 del mismo lunes 16 de noviembre.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que la información sobre interrupciones del servicio también está disponible en su sitio web oficial.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.