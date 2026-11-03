OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este martes 3 de noviembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este martes 3 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona determinada.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de reparación por una rotura causada por terceros en la Troncal Convención, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre la Troncal Convención, ubicada en la esquina de Convención y Soriano, con afectación en el área entre las calles Canelones, Durazno y rambla República Argentina.

De acuerdo con el comunicado, la afectación corresponde a los barrios montevideanos de Centro y Barrio Sur. El corte de agua se extenderá hasta las 19:00 del mismo martes 3 de noviembre.

Agua corriendo de canilla hacia un tazón. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, el organismo señaló que la información sobre interrupciones del servicio también está disponible en su sitio web oficial.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.