OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este lunes 28 de setiembre de 2026 por rotura troncal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este lunes 28 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de reparación de una troncal por una rotura de hidrante, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución ubicada en Camino Maldonado, entre la calle Leandro Gómez y Plutón.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras comprende los barrios montevideanos de Punta de Rieles y Bella Italia. El corte de agua se extenderá hasta las 15:00 horas del mismo lunes 28 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Agua corriendo desde una canilla abierta. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.