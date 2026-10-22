OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este jueves 22 de octubre de 2026 por rotura troncal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este jueves 22 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona puntual.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos para reparar una rotura de tubería en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Fuente frente a la fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Av. de las Instrucciones, Cno. Edison y Cno. Coronel Raíz.

El corte de agua se extenderá hasta las 11:00 horas de este mismo jueves 22 de octubre.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que la información sobre interrupciones del servicio está disponible en www.ose.com.uy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.