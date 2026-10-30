OSE realiza corte de agua en Canelones durante este viernes 30 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Canelones durante este viernes 30 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de reparación de una rotura de tubería en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta la zona comprendida entre las calles Carrasco, Santiago Calcagno, San Luis y Costanera.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es Paso Carrasco, en el departamento de Canelones. El corte de agua se extenderá hasta las 12:00 horas del mismo viernes 30 de octubre.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. El organismo también indicó que la información sobre interrupciones del servicio puede consultarse en su sitio web oficial.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.