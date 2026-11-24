Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este martes 24 de noviembre de 2026, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de reparación de tubería en la red de distribución ubicada en la esquina de Avda. Millán y Cno. Francisco Lecocq, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles María Orticochea, Cno. Francisco Lecocq, Mario Arregui y continuación Calle 3.

De acuerdo con el comunicado, la zona afectada por estas obras es el barrio montevideano de Verdisol.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:30 del mismo martes 24 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.