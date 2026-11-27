Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que deberá realizar trabajos en Montevideo durante este sábado 28 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Qué zona estará afectada por el corte de agua de este sábado

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Ing. José Serrato, 20 de Febrero, Av. Dámaso Antonio Larrañaga, Av. Costanera Arroyo Cerrito y Av. José Pedro Varela.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Villa Española.

Duración del corte anunciado por OSE

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo sábado 28 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Foto: Natalia Rovira/El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.