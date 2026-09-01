OSE anunció un quinto corte de agua en Montevideo para este miércoles 2 de setiembre de 2026: barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 2 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular. Previamente, había anunciado otros cuatro cortes en distintos barrios montevideanos.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de empalme de tubería nueva en las esquinas de calle Coronilla e Islas Canarias y en la de Tomás Texera, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Tomás Texera entre Avda. Garzón y Alcides de María; Islas Canarias entre Avda. Garzón y Alcides de María; Coronilla entre Tambores y Pérez de Sosa; Lorenzo Calleros y calle Tambores entre Avda. Garzón y Coronilla.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio Belvedere. Los otros cuatro barrio que se verán afectados por distintos cortes este mismo miércoles son: Abayubá, Paso de las Duranas, Parque Batlle y Colón.

El corte de agua que corresponde al barrio Belvedere comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo miércoles 2 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.