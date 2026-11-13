OSE anunció que rige un corte de agua en un barrio de Montevideo por una rotura troncal este 13 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este viernes 13 de noviembre de 2026, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos por una rotura en la troncal ubicada en la esquina de Convención y Maldonado, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Soriano, Convención, Canelones, Salto, Durazno, Aquiles Lanza, rambla República Argentina y Ciudadela.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se encuentra afectada por estas obras está compuesta por partes de los barrios montevideanos de Barrio Sur, Palermo y el Centro.

El corte de agua se extenderá hasta las 15:00 horas del mismo viernes 13 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.