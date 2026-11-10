OSE anunció que debió hacer un corte de agua en un barrio del este de Montevideo hoy 10 de noviembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este martes 10 de noviembre de 2026, por lo que hay afectaciones en el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de empalme en la red de distribución en la zona este de la capital, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Santiago de Anca entre Asamblea y Dalmiro Costa.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Malvín.

El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 de este mismo martes 10 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua de la canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.