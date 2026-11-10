OSE anunció que tuvo que cortar el agua en un barrio de Montevideo hoy martes 10 de noviembre: zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este martes 10 de noviembre de 2026, por lo que está afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de empalme de emergencia, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en la zona oeste de la capital.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Juan Lavalle entre Islas Canarias y María Orticochea, y Francisco Miranda entre Juan Lavalle y Duque de los Abruzos.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Paso de las Duranas.

El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 horas de este mismo martes 10 de noviembre.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.