OSE anunció cortes de agua en dos barrios de Montevideo este miércoles 11 de noviembre por reparaciones
Ambos cortes se hacen debido a trabajos en Montevideo que afectarán el normal suministro de agua potable hasta las 13:00, informó OSE este miércoles 11 de noviembre de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este miércoles 11 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.
Afectaciones en el servicio de OSE en dos zonas de Montevideo
Por un lado, la empresa estatal explicó que realiza trabajos de reparación por una rotura de tubería en la red de distribución, ubicada en las calles Berna y Gibraltar, por lo que está afectado el normal suministro de agua potable. Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Japón, Dinamarca, Berna, Burdeos y Bulgaria, en el barrio montevideano de Cerro de Montevideo.
OSE también informó que realiza trabajos de mantenimiento por cambio de hidrante, ubicado en Dodera y Menck. Los trabajos afectan el servicio en las calles Dr. Elbio J. Dodera, Cno. Carlos A. López, Senda 8 (25 de Agosto Santa María), Con. Tupa y Ruta Nal. César Mayo Gutiérrez, ubicadas en la zona del barrio Colón.
Ambos cortes de agua se extenderán hasta las 13:00 horas de este mismo miércoles 11 de noviembre.
OSE agregó que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.
“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.
De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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