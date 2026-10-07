OSE anuncia un segundo corte de agua en Montevideo este jueves 8 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán nuevos trabajos en Montevideo durante este jueves 8 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de reparación en la red de distribución, con cambio de hidrante en la calle Camino Lecocq, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Se trata del segundo corte de agua programado por el organismo en la capital para la jornada del jueves, en este caso con trabajos que se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles María Orticochea, Calle 1, Camino Lecocq, y calle Mario Arregui hasta Camino Melilla.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Verdisol. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo jueves 8 de octubre.

Agua corriendo desde una canilla abierta. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.