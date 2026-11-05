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OSE anuncia un nuevo corte de agua en Montevideo para este viernes 6 de noviembre de 2026: barrios afectados

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:30 del viernes 6 de noviembre de 2026.

El País
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05/11/2026, 14:23
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 6 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados por sustitución de tubería en la red de distribución ubicada en la calle Carlos de la Vega y Victoria, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia que hará dos cortes de agua que afectarán a un barrio en Montevideo este viernes 6 de noviembre

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará la zona comprendida por las calles Carlos María Ramírez, Luis Batlle Berres, Campichuelo y José Llupes.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras son los barrios montevideanos de Belvedere y Nuevo París. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo viernes 6 de noviembre.

Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla.
Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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