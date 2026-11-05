OSE anuncia que hará dos cortes de agua que afectarán a un barrio en Montevideo este viernes 6 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 6 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución y, por otro lado, arreglos por la rotura de una pieza especial en la red de distribución ubicada en las calles República Argentina y Bogotá. Debido a estos trabajos, se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Una parte de los trabajos se va a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Grecia, China, Bogotá y Burdeos. En tanto, la otra parte afectará las calles Bogotá, Francia y Polonia.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Cerro.

Los cortes de agua comenzarán a las 08:30 horas y se extenderán hasta las 13:00 del mismo viernes 6 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.