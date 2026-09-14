OSE anuncia un nuevo corte de agua en Montevideo para este lunes 14 de setiembre de 2026: la zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 14 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de mejoras en la red de distribución, con empalmes de red nueva, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Dalmiro Costa, Solano López, Ramos y Bvar. José Batlle y Ordóñez.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras corresponde al barrio Buceo y sus alrededores. El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 del mismo lunes 14 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. El comunicado de OSE no incluyó una advertencia sobre suspensión de los trabajos por mal tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.