OSE anuncia un corte de agua en Montevideo para este jueves 29 de octubre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realiza trabajos en Montevideo durante este jueves 29 de octubre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de mejoras en la red de distribución de emaplmes, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta las calles Hocquart, Defensa, Pedro Errazquin y Constitución.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras corresponde a el barrio montevideano de La Comercial. El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 del mismo jueves 29 de octubre.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.