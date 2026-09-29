OSE anuncia un corte de agua en Montevideo este martes 29 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este martes 29 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos de reparación de tubería ubicada en calle Croacia y Rosalía de Castro, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se están llevando a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Cno. Ariel, Rosalía de Castro, Bell y Bvar. José Batlle y Ordóñez.

De acuerdo con el comunicado, la zona afectada comprende el área delimitada por los barrios montevideanos de Sayago y Paso de las Duranas. Además se aclara que el corte de agua se extenderá hasta las 15:30 del mismo martes 29 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, el comunicado señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua saliendo de una canilla. Foto: Freepik.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.