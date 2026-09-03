OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 4 de setiembre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 4 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados en tuberías y mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Dr. Isabelino Bosch entre Somme y avenida Ingeniero Luis Ponce, y Pedro Campbell entre Dr. Enrique Pouey y Dr. Prudencio de Pena, en la zona del Sanatorio Americano.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Parque Batlle.

El corte de agua comenzará a las 9:30 horas y se extenderá hasta las 13:30 del mismo viernes 4 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua de la canilla. Foto: Estefanía Leal.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.