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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 23 de octubre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:30 del viernes 23 de octubre de 2026 según comunicó el organismo.

El País
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22/10/2026, 15:49
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Canilla abierta.
Canilla abierta.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 23 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de reparación de tubería en la red de distribución ubicada en calle Paz Aguirre, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

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Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Paz Aguirre, Martín José Artigas, Carlos de la Vega y Camino de las Tropas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Paso de la Arena. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo viernes 23 de octubre.

Canilla de agua.
Agua que sale de una canilla
Foto: Pixabay

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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