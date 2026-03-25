OSE hará un corte de agua en Montevideo este jueves 26 de marzo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que, debido a trabajos programados en la red de distribución, se realizará un corte de agua durante este jueves 26 de marzo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en un barrio en particular de Montevideo.

Según el aviso oficial, la afectación se concentrará en un barrio montevideano, específicamente en Gruta de Lourdes, y comprenderá la zona delimitada por las calles Antillas, Los Ángeles, Dr. Horacio García Lagos y Avenida San Martín.

El organismo indicó que la interrupción del servicio está prevista desde las 08:00 hasta las 14:00 del jueves 26 de marzo de 2026.

Fachada OSE Foto: IMM

OSE señaló además que, una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de las tareas realizadas, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua. En ese sentido, el comunicado recomienda tener en cuenta que la situación podría presentarse de forma localizada tras la normalización del suministro, en el marco de los trabajos sobre la red.

Ante eventuales inconvenientes posteriores a la reposición, el organismo solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles. Por otra parte, se advirtió que, en caso de mal tiempo, las tareas serán suspendidas hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.