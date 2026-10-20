OSE anuncia corte de agua en Montevideo para este martes 20 de octubre de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se están realizando trabajos en Montevideo durante este martes 20 de octubre de 2026, por lo que se está viendo afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se realizan trabajos de mejoras y colocación de una válvula en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se están llevando a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Carlos Lallemand, Chamizo y Nancy. De acuerdo con el comunicado, la zona afectada por estas obras es el barrio montevideano de Malvín.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:00 del mismo martes 20 de octubre.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.