Nuevos precios para tarifas del transporte de pasajeros por carretera de corta, media y larga distancia

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizó un ajuste del 2% en el costo de las tarifas del transporte de pasajeros por carretera de corta, media y larga distancia. La cartera también estableció nuevos precios para los "toques" de partidas y arribos a Tres Cruces y para las tasas de embarque.

Los nuevos costos de las tarifas por kilómetro son los siguientes:



Líneas de corta distancia: $ 3.410.

Líneas de media y larga distancia regional: $ 3.285.

Líneas de larga distancia central: $ 3.343.

Por otra parte, los nuevos precios por el uso de andenes en Tres Cruces para partidas y arribos son los que se detallan a continuación:



Servicios nacionales de corta distancia $ 115,49

Servicios nacionales de media distancia $ 230,98

Servicios nacionales de larga distancia $ 356,73

Servicios internacionales $ 436,29

Además, se establecieron nuevas tasas de embarque:



Servicios nacionales de corta distancia $ 9,00

Servicios nacionales de media distancia $ 18,00

Servicios nacionales de larga distancia $ 29,00

Servicios internacionales $ 35,00

Ómnibus de Copsa. Foto: archivo El País.

¿Cuál es la referencia que marca la Ursea para establecer el nuevo precio de los combustibles en julio? Hay subas y bajas

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea desde el mes pasado "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles. Los informes indican una reducción del PPI para todos los combustibles, sin embargo el PVP expone nuevos incrementos en comparación a su precio actual para el próximo mes.

Según el informe para el período entre el 26 de mayo al 25 de junio, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada se redujo un 7,19% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 bajó 7,46% en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) indicó una reducción de 13,96% y para el gasoil 10S la baja es de 13,95%.

Por otra parte, la Ursea decidió divulgar los precios de venta al público que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

"Ante la situación de excepcionalidad dispuesta por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 5 del Decreto 130/025 motivado en la volatilidad inusual en los precios de los mercados internacionales, el directorio de Ursea, a los efectos de transparentar la evolución reciente de los mismos presenta también el cálculo del precio de venta al público (PVP) de referencia mensual utilizando el último valor del PPI", indicó la unidad reguladora.

Así, el PVP de referencia para el mes de julio de la nafta Súper 95 es $ 87,64 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 90,31 por litro y el del gasoil 50S de $ 62,81 por litro, según la Ursea. Esto se traduce en un incremento de 1,7% en el precio del gasoil 50S (actualmente en $ 61,76). Para la nafta Premium 97 la referencia es de una reducción de 5,92% (actualmente en $ 96), mientras que para la nafta Súper 95 (en $ 93,36 el litro) se marca una rebaja de 6,12%.

Es el Poder Ejecutivo el que deberá resolver este martes 30 de junio los nuevos precios de los combustibles.