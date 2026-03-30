Montevideo tendrá una nueva línea de ómnibus: cuál será su recorrido y cuándo comienza a funcionar

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que en el mes de abril comenzará a circular una nueva línea de ómnibus en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM), "para dar respuesta a pedido de vecinos y vecinas" de una zona de la capital.

El transporte público ahora pasará a tener la línea L77, y recorrerá los barrios montevideanos de Cotravi y Maracaná, pertenecientes al municipio A de la comuna, lo que mejorará el servicio en la zona. La línea será operada por la empresa Coetc.

¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva línea de ómnibus en Montevideo?

Este nuevo ómnibus comenzará a funcionar a partir del lunes 6 de abril de 2026, "con los primeros servicios del día", indicó la IMM en su página web.

La Intendencia informó que esta nueva línea viene a solucionar varios inconvenientes en la zona:



A los barrios Cotravi y Maracaná solo se podía ingresar con unidades de transporte menores, de hasta 25 pasajeros.

En el barrio Cotravi el ómnibus ingresaba y salía por la calle Mártires de la Industria, que es demasiado angosta.

En el barrio Maracaná los ómnibus no estaban ingresando también por el ancho de las calles y los vecinos de la calle Mirungá solicitaban un servicio de transporte ya que por la zona solo pasaba la línea local L7 con sentido hacia Paso de la Arena.

Un ómnibus cambiará de recorrido por la nueva línea L77

Con la implementación de este nuevo ómnibus, la IMM indicó que se cambiará el recorrido de la línea L7, para no dejar sin servicio a las personas que viajan desde Terminal del Cerro a la zona de Hospital Saint Bois.

Ómnibus de Coetc.

"Se señalizaron con pintura y cartelería todas las nuevas paradas en los barrios Cotravi (18), Maracaná (9) y en las calles Mirungá (2) y Av. Luis Batlle Berres entre Camino Tomkinson y Martín Artigas (2)", informaron desde la comuna.



Cambios a la línea L7: esta línea ya no ingresará a Cotravi y Maracaná, pero mantendrá el resto del recorrido sin cambios. Este servicio se realizará con tres unidades que salen de Terminal del Cerro, pasan por Paso de la Arena con destino a Saint Bois, y retornan sin entrar a los dos barrios previamente mencionados.

Cómo será el recorrido de la nueva línea de ómnibus en Montevideo

Por su parte, la línea L77 será operada con dos unidades de hasta 25 pasajeros. Tendrá dos variantes: una que ingresará a Cotravi y Maracaná, circulando en ambos sentidos (ida y vuelta) por la calle Mirungá, y la otra sin ingreso a Maracaná.

La L77 que ingresará a Cotravi saldrá desde la Terminal del Cerro y circulará por Carlos María Ramírez, Av. Cibils e ingresará a una nueva calle construida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Esta calle todavía no tiene nombre. La línea luego tomará Héctor Juan Yacubone, saliendo por la calle Mártires de la Industria Frigorífica.

En sentido contrario, ingresará por Mártires de la Industria Frigorífica, Héctor Juan Yacubon y la nueva calle construida, para continuar por Av. Cibils e ingresar en el barrio Maracaná por las calles: Los Cedros, Calle 3, Pasaje Maracaná y Jacarandá, según la IMM. Después, continuará su ruta hasta Av. Cibils, tomará Mirungá (en ambos sentidos) para llegar a Paso de la Arena, que será su destino.

Una persona pagando un boleto con tarjeta en un ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Foto: Leonardo Mainé

El barrio Cotravi pasará a tener ingresos de servicios de transporte de todas las frecuencias de la línea L77 en ambos sentidos, y no solo en horario escolar. Por su parte, Maracaná también tendrá ingresos de esta línea en todas sus frecuencias, excepto en las que coinciden con el ingreso y salida de las escuelas. Cabe destacar también que en la calle Mirungá se suma en un sentido la línea L7 y en ambos sentidos la línea L77.

Los horarios de las dos líneas se podrán ver en este enlace.