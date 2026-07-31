Ministerio de Ambiente abre un llamado laboral con sueldo de $163.000: requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Ambiente abrió un llamado laboral en busca de un profesional de grado en Economía o Ingeniería para cumplir tareas dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC). El cargo posee una carga semanal de 40 horas dentro de un vínculo de 12 meses de duración.

Titulado como consultor/a en mitigación del cambio climático y financiamiento climático el puesto posee unos honorarios que alcanzan un total de $163.000 más IVA.

Titulado como consultor/a en mitigación del cambio climático y financiamiento climático el puesto posee unos honorarios que alcanzan un total de $163.000 más IVA.

Las bases de la postulación indican que el objetivo de la consultoría se da en asistir a la DINACC durante la ejecución de las actividades de preparación de los Informes Bienales de Transparencia de Uruguay ante el Acuerdo de París.

En particular se busca apoyar la implementación y reporte del progreso de las acciones de mitigación, puntualmente enfocados en los sectores de producción industrial y energía, así como la identificación y estimación de necesidades de financiamiento para su implementación.

Principales actividades para realizar en el puesto de consultor en mitigación del Ministerio de Ambiente

Participar en el relevamiento de información para el costeo, evaluación de necesidad económicas y financieras de medidas de mitigación incluidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), en particular las vinculadas con los sectores energéticos e industriales.

Colaborar en el desarrollo de herramientas para realizar el seguimiento de flujos financieros dirigidos al cambio climático, y a la implementación de las CDN.

Apoyar la estrategia del involucramiento del sector privado en la acción climática. A través de difusión y mejoras de herramientas de estimación de huella de carbono y otras herramientas de gestión, con el objetivo de contribuir a una mejora en el desempeño climático por parte de las organizaciones.

Apoyar el seguimiento de estudios y consultorías vinculados a la integridad ambiental de los mercados de carbono.

Participar como contraparte de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) en espacios interinstitucionales vinculados a acciones de mitigación de los sectores de industria y energía, según sea requerido.

Brindar asistencia técnica especializada para la evaluación y proceso de autorización de proyectos bajo los enfoques cooperativos del Artículo 6.2 y el mecanismo centralizado del Artículo 6.4 del Acuerdo de París, incluyendo la articulación interinstitucional con ministerios sectoriales.

Requisitos para el puesto de consultor en mitigación del Ministerio de Ambiente

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título universitario de grado en Economía o Ingeniería , o carreras afines al objeto de la consultoría, reconocidas por la autoridad competente.

de grado en o , o carreras afines al objeto de la consultoría, reconocidas por la autoridad competente. Nivel avanzado de inglés (FCE/B2 o superior).

de inglés (FCE/B2 o superior). Experiencia mínima de ocho años de trabajo profesional, de los cuales al menos cinco años correspondan al sector industrial y/o de energía.



Requisitos a valorar para el cargo:

Postgrados en áreas vinculadas al objeto de la consultoría.

Conocimiento demostrable de metodologías para la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (IPCC, GHG Protocol u otras metodologías reconocidas).

Experiencia en la formulación y ejecución de programas o proyectos de mitigación al cambio climático.

Manejo de herramientas informáticas.

Habilidades de organización, planificación y trabajos en equipos multidisciplinarios.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Capacidad de incorporación de nuevas terminología y sintetizar información de múltiples fuentes.

Disponibilidad para desarrollar actividades en todo el país o eventualmente en el exterior, cuando las necesidades así lo requieran.

Cómo postularse al puesto de consultor en mitigación del Ministerio de Ambiente

Todos aquellos usuarios que busquen postularse a este llamado deberán hacerlo mediante correo electrónico a secretaria.dinacc@ambiente.gub.uy hasta el domingo 16 de agosto. Este debe identificarse con el nombre del cargo al que se postula, para este caso consultor/a en mitigación del cambio climático y financiamiento climático.

Dentro del correo se requiere la presentación del Currículum Vitae y una carta de presentación, la cuál deberá contener máximo una página, indicando por qué la persona se considera idónea para ocupar el cargo.

El postulante será responsable de la veracidad de los datos brindados, teniendo su currículum vitae el carácter de Declaración Jurada.