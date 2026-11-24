El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral buscando llenar un cargo administrativo en la Tesorería General de la Nación, y elaborará una lista de prelación.

El concurso público ofrece un puesto destinado a ejecutar actividades administrativas estructuradas "de mayor complejidad", indican las bases del llamado, detallando que son tareas pertinentes a las diferentes unidades organizativas.

El trabajo debe desarrollarse en Montevideo y ofrece un sueldo de $ 90.256 por un régimen de ocho horas diarias de trabajo, entre lunes y viernes, de 8:00 y 18:00 horas.

Funciones y responsabilidades del cargo administrativo

El concursante seleccionado deberá desempeñar una serie de tareas detalladas en la convocatoria:



Atender a usuarios interna y externamente, en forma telefónica, personal, o por vía electrónica (correo electrónico, web, etc.), dando respuesta u orientación a la consulta que corresponda.

Gestionar y actualizar registros y bases de datos en diferentes medios.

Redactar, crear y tramitar expedientes y otros documentos administrativos.

Realizar tareas referentes al manejo de la información, búsqueda, registro y archivo, en soporte material o electrónico.

Operar con programas informáticos (planilla electrónica, procesador texto) y plataforma APIA.

Interpretar, redactar y escribir documentos de diferente grado de complejidad, de acuerdo con modelos o instrucciones.

Realizar cualquier otra actividad relativa a la función administrativa que le sea solicitada.

Competencias y conocimientos requeridos

El llamado solicita determinados requisitos para llevar adelante las tareas de este puesto de trabajo. Entre ellos, se pide de manera excluyente que la persona inscripta posea Bachillerato Tecnológico en Administración (CETP) ex UTU, Bachillerato completo (Consejo de Educación Secundaria), o equivalente según los distintos planes.

Archivo de documentos en una oficina pública. Foto: Archivo El País.

A la hora de evaluar a los participantes también se tendrá en cuenta si completaron cursos de atención a la ciudadanía, comunicación, negociación y otras habilidades de relacionamiento interpersonal. Además, se valorarán cursos de normas y procedimiento administrativo, programas de liderazgo, gestión de equipos, planificación estratégica, gestión financiera, conocimientos informáticos a nivel de usuario debidamente acreditados y talleres o seminarios orientados a la gestión de tesorería.

Por último, se busca un candidato con un nivel de experiencia de al menos tres años en administración pública.

Cómo postularse para este cargo

Las personas interesadas en inscribirse a este llamado tendrán tiempo hasta el 6 de diciembre de 2026 inclusive. Podrán ingresar su candidatura a través de un formulario web en la página web del MEF.

Las bases del llamado se pueden observar a través de este enlace del portal Uruguay Concursa.

Mujer utilizando el teclado de una computadora sobre un escritorio. Foto: Canva.

Para realizar consultas, se puede enviar un correo electrónico a la dirección ascensos.tgn@tgn.gub.uy.