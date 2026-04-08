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Más de 40.000 servicios siguen afectados por ciclón: UTE afirma que normalización "llevará varios días"

La empresa estatal calcula que hay alrededor de 41.800 servicios que siguen sin tensión. La zona más afectada es el sureste del país: se desplegarán unas 60 cuadrillas para trabajar en el lugar.

El País
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08/04/2026, 15:07
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Ramas caídas en Montevideo por el ciclón extratropical el miércoles 8 de abril de 2026.
Ramas caídas en Montevideo por el ciclón extratropical el miércoles 8 de abril de 2026.
Foto: Leonardo Mainé/El País

El ciclón extratropical de la noche del martes dejó importantes daños en la zona costera que va desde Montevideo hasta Rocha, afectando a una gran parte de las instalaciones eléctricas. Según explicó UTE, se vieron afectados 114.000 servicios al comienzo de la tormenta, pero cerca de las tres de mañana se agregaron otros 120.000 por "desanexiones de la red de alta tensión del sistema de transmisión".

A las 13:00 de este miércoles se calcula que hay 41.800 servicios que siguen sin tensión. "Sin embargo, aún restan evaluaciones por realizar, ya que las afectaciones mayores están en curso", agregó la empresa estatal.

Árbol caído en Maldonado y Acevedo Díaz este martes 7 de abril de 2026.
Árbol caído en Maldonado y Acevedo Díaz este martes 7 de abril de 2026.
Foto: Silvana Nicola

Graves daños en restaurante de Jean Paul Bondoux en Punta del Este por efecto del temporal: "Es un desastre"

¿Cómo se restaurarán los servicios?

Desde UTE plantearon que, en este tipo de temporales, la reposición de los servicios se da en cuatro etapas. En primer lugar, se retirarán las líneas caídas para solucionar las situaciones de peligro para la población. Luego, se priorizará las instalaciones por nivel de tensión y cantidad de servicios afectados: primero se habilitarán las redes de MT y después las BT. Una vez hecho esto, se harán maniobras en las redes MT, para habilitar la reposición del servicio de los tramos sin daños de la red.

Árbol caído en la calle Maldonado, en Parque Rodó.
Árbol caído en la calle Maldonado, en Parque Rodó.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Finalizadas esas etapas, se pasa a la reconstrucción de las redes. Se espera que ese trabajo lleve varios días debido a la magnitud de los daños y las tareas se coordinarán con los CECOED locales. La mayor parte de los servicios afectados están en el sureste del país, así que se trasladarán cuadrillas de otras regiones del país. Además, UTE cuenta con el visto bueno del SINAE para la aplicación del procedimiento para contratación de empresas ante acontecimientos graves e imprevistos.

Árbol caído en la calle Maldonado, en Parque Rodó.
Árbol caído en la calle Maldonado, en Parque Rodó.
Foto: Leonardo Maine/El País

"Se estima que el personal afectado a la atención de la emergencia y reconstrucción será de 1.500 personas con unas 60 cuadrillas desplegadas en toda la zona afectada. La normalización total de los servicios llevará algún tiempo y también dependerá de la mejoría de las condiciones climáticas en las próximas horas", señaló UTE.

Auto que protagonizó un siniestro de tránsito en medio del ciclón extratropical en Punta del Este.
Auto que protagonizó un siniestro de tránsito en medio del ciclón extratropical en Punta del Este.
Foto: Intendencia de Maldonado.

Vías de contacto con UTE

  • WhatsApp de UTE: 098 193 000
  • App de UTE: opción “Reclamo”.
  • SMS: SMS al 1930 con la palabra LUZ seguida de un espacio y el número de cuenta.
  • Web de UTE: con el número de cuenta ingresando en el siguiente enlace: https://portal.ute.com.uy/reclamo-por-corte-de-energia
  • Telegestiones al 0800 1930 o *1930.

UTE recordó a la población extremar cuidados ante cables caídos y reportarlos a través de: https://portal.ute.com.uy/reclamo-por-corte-de-energia

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