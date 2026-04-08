Graves daños en restaurante de Jean Paul Bondoux en Punta del Este por efecto del temporal: "Es un desastre"

El temporal que azotó la costa uruguaya en la noche del martes dejó importantes destrozos y uno de los puntos más afectados fue el restaurante La Table de Jean Paul, propiedad del reconocido chef francés Jean Paul Bondoux.

Ubicado en la intersección de Pedragosa Sierra y Avenida del Mar, en Punta del Este, el bistró sufrió graves daños luego de que un árbol pino de gran porte cayera sobre sus instalaciones en medio de los intensos vientos provocados por el ciclón extratropical. El impacto afectó parte de la estructura, especialmente el sector exterior, donde se registraron roturas de techo y postes.

El propio Bondoux calificó la situación como “un desastre”, aunque fiel a su estilo, apeló al humor para sobrellevar el momento y aseguró que los trabajos de recuperación ya han comenzado.

El chef, que lleva 45 años instalado en Uruguay, es una figura emblemática de la gastronomía local, también al frente de La Bourgogne, su tradicional restaurante de alta cocina. En contraste, La Table de Jean Paul propone una experiencia más descontracturada, de impronta bistró francesa y con precios más accesibles, consolidándose como una opción vigente durante todo el año.

Bondoux, de 78 años, también tuvo una destacada participación mediática como jurado en Bake Off Uruguay, lo que amplió su reconocimiento entre el público.

El episodio se enmarca en un fenómeno climático que generó múltiples complicaciones. El ciclón extratropical provocó lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que impactaron especialmente en la franja costera.

Las consecuencias fueron significativas: calles obstruidas por árboles caídos, interrupciones masivas del suministro eléctrico —con miles de usuarios afectados en departamentos como Maldonado, Rocha y Canelones— y un saldo trágico en Punta del Este, donde un hombre de 51 años falleció en un accidente vinculado a la caída de un árbol. Además, Bomberos reportó unos 500 llamados en el área metropolitana durante la madrugada, reflejo de la magnitud del fenómeno.

Mientras avanza la limpieza y evaluación de daños, el histórico restaurante de Bondoux se suma a la lista de espacios golpeados por el temporal.