Lotería de La Grande de Agosto 2026: fecha del sorteo, premios y precios de los billetes

Esta semana se realizará el sorteo de La Grande de Agosto, una lotería que vuelve a celebrarse después de varios años, según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

El sorteo se realizará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 21:00 horas, tal y como ocurrió el mes pasado con el Gordo de Invierno, otra de las loterías que se añadieron para este semestre en la Lotería Uruguaya.

La Grande de Agosto tiene un premio mayor de $ 45.000.000

La DNLQ detalló la lista de premios para La Grande de Agosto:

Primer premio: $ 45.000.000

Segundo premio: $ 4.500.000

Tercer premio: $ 3.000.000

Cuarto y quinto premio: $ 900.000

Del sexto al décimo premio: $ 600.000

Del 11º al 20º premio: $ 450.000

Este sorteo también incluye cinco premios de $ 300.000 el entero por terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio.

Además, habrá 50 premios de $ 180.000 el entero por terminación de las tres últimas cifras del primer premio.

Afiche promocional de la Grande de Agosto junto a billetes de pesos uruguayos. Foto: Lotería Uruguaya/Archivo El País.

Por otro lado, se suman 1.000 premios por terminación de las dos últimas cifras de los 20 primeros premios a $ 4.500 el entero.

A esto se le suman 5.000 premios por terminación de la última cifra del primer premio a $ 4.500 el entero.

Por último, habrá un premio extra acumulable de $ 250.000 el entero.

Cuánto cuestan los billetes

Los billetes de La Grande de Agosto ya se comercializan en las distintas agencias del país. En total, se emitirán 5000 billetes, confirmó la Lotería Uruguaya. El billete entero tendrá un costo de $ 4.500, mientras que cada décimo se vende a $ 900 y la fracción electrónica se vende a $ 150. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.

El sorteo promocionado por la DNLQ como "La Grande de Agosto: 170 años de loterías" tiene una temática inspirada en los niños cantores a lo largo de la historia del país.

Boletos de La Grande de Agosto 2026. Foto: Archivo El País.

Con la realización del Gordo de Invierno, la Lotería Uruguaya también sumó un nuevo canal de venta, además de la venta tradicional de billetes físico y los tickets electrónicos. Ahora también se pueden hacer apuestas a través de una plataforma en línea.