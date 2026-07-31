La Lotería Uruguaya lanzó La Grande de Agosto 2026: fecha, premios y costos de los billetes

La a Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) puso a la venta los billetes para un sorteo que regresa a la Lotería Uruguaya después de varios años. La Grande de Agosto se sumó a la lista de loterías para este semestre como parte de una estrategia de "ofrecer mayores oportunidades a los apostadores".

El sorteo es promocionado por la DNLQ como "La Grande de Agosto: 170 años de loterías" y tiene una temática inspirada en los niños cantores a lo largo de la historia del país.

El sorteo se realizará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 21:00 horas, igual que El Gordo de Invierno, otra lotería que se añadió al calendario de este año.

Premios de La Grande de Agosto

La DNLQ detalló en su página web la lista de premios para La Grande de Agosto:

Primer premio: $ 45.000.000

Segundo premio: $ 4.500.000

Tercer premio: $ 3.000.000

Cuarto y quinto premio: $ 900.000

Del sexto al décimo premio: $ 600.000

Del 11º al 20º premio: $ 450.000

Este sorteo también incluye cinco premios de $ 300.000 el entero por terminación de las cuatro últimas cifras del primer premio.

Además, habrá 50 premios de $ 180.000 el entero por terminación de las tres últimas cifras del primer premio.

Por otro lado, se suman 1.000 premios por terminación de las dos últimas cifras de los 20 primeros premios a $ 4.500 el entero.

Bolilleros de la Lotería Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

A esto se le suman 5.000 premios por terminación de la última cifra del primer premio a $ 4.500 el entero.

Por último, habrá un premio extra acumulable de $ 250.000 el entero.

Precios de los billetes

Los billetes de La Grande de Agosto ya se comercializan en las distintas agencias del país. En total, se emitirán 5000 billetes, confirmó la Lotería Uruguaya. El billete entero tendrá un costo de $ 4.500, mientras que cada décimo se vende a $ 900 y la fracción electrónica se vende a $ 150. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.

Una persona en un local de apuestas de sorteos de la Lotería Uruguaya. Foto: Estefanía Leal

Con la realización del Gordo de Invierno, la Lotería Uruguaya también sumó un nuevo canal de venta, además de la venta tradicional de billetes físico y los tickets electrónicos. Ahora también se pueden hacer apuestas a través de una plataforma en línea.