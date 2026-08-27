La IMM renueva el cantero de Bulevar Artigas: cómo impactarán las obras de accesibilidad en la zona

La Intendencia de Montevideo (IMM) realiza tareas de adecuación y mantenimiento de los canteros centrales ubicados en Bulevar Artigas con el objetivo de mejorar la accesibilidad y conservar su valor paisajístico.

Los trabajos estarán a cargo del Servicio de Obras del Departamento de Desarrollo Urbano, y la primera parte de la obra comprenderá el tramo entre Avenida Rivera y Bulevar España. Según el comunicado, esta etapa se extenderá hasta finales del presente año.

Obras realizadas por la IMM en el cantero central de Bulevar Artigas. Foto: Intendencia de Montevideo.

El principal objetivo de este proyecto busca centrarse en mejorar la accesibilidad en los cruces peatonales y realizar el mantenimiento de la infraestructura existente. Esto, luego de que las inspecciones técnicas detectaran dificultades para la circulación y la ausencia de rampas en distintas partes del recorrido.

Para corregir esto, el comunicado indica que se ejecutará la ampliación de los canteros centrales, con el fin de alinearlos con los cruces peatonales. Además, el organismo informó sobre la construcción de franjas de hormigón accesibles, instaladas con el objetivo de garantizar una continuidad del recorrido para todas las personas.

La intervención del cantero principal incluirá la recomposición del pavimento de balasto rojo y la conservación de numerosas esculturas, monumentos y homenajes presentes allí.

Según lo informado por la intendencia capitalina, las obras realizadas en el cantero de Bulevar Artigas prevén la:

Construcción de 34 rampas de accesibilidad .

. Adecuación de 165 metros cuadrados de canteros con pavimento de hormigón.

Renovación de 1.200 metros cuadrados de pavimento de baldosa cementicia.

Recuperación de 3.790 metros cuadrados de pavimento de balasto rojo.

Obras realizadas por la IMM en el cantero central de Bulevar Artigas. Foto: Intendencia de Montevideo.

Qué otros trabajos realizará la IMM en Bulevar Artigas

En paralelo a los trabajos de accesibilidad, el Servicio de Áreas Verdes de la IMM continuará con una serie de intervenciones en el tramo de Bulevar Artigas comprendido entre la Avenida Sarmiento y la calle 21 de Setiembre que lleva adelante desde el mes de junio.

Estos trabajos tienen como objetivo principal mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del espacio.

Además, en respuesta a reclamos de los vecinos de la zona, se retiraron plantas de Santa Rita y Tecomaria, las cuales habían perdido su valor decorativo debido a su estado. La intervención propone conservar los ejemplares arbóreos que permanecen allí.