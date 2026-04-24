Un "frente frío asociado a una baja presión" afectará a Uruguay, fundamentalmente a la región sur, a partir del domingo y provocará lluvias y un nuevo descenso de temperatura, según informó a El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Viernes y sábado, dijo Bidegain, serán días con "tiempo bueno en general", pese a que han bajado un poco las temperaturas mínimas. Las máximas se ubicarán entre 22° y 23°, lo que marca una anomalía con respecto a lo esperado para la época. "La descomposición viene el domingo", alertó, aunque hizo dos aclaraciones.

En primer término, aclaró que las precipitaciones del domingo de momento parecen "bastante escasas". Se concentrarán en la tarde, luego del mediodía, y si bien pueden extenderse hasta la noche serán de "medio milímetro por hora", o sea que "en el acumulado capaz no llegan ni a cinco milímetros". Bidegain entiende que "no van a perturbar demasiado ninguna actividad al aire libre". Estas lluvias van a afectar fundamentalmente al sur del país, a las costas del océano Atlántico y del Río de la Plata.

La otra aclaración es con respecto a la masa de aire frío que quedará en Uruguay luego del pasaje de este frente. Las temperaturas bajarán el lunes, fundamentalmente en sus valores máximos; Bidegain resaltó que las mínimas se mantendrán en torno a 10° en Montevideo pero las máximas bajarán "por lo menos cinco grados, si no más", ya que se ubicarán sobre los 16°. En el interior del país las mínimas bajarán más, hasta los 5° o 6°, aunque "no va a haber heladas". El agregado que hizo el meteorólogo es que el miércoles los vientos rotarán nuevamente al sector norte y la temperatura "se recuperará rápidamente", en el sentido de que volverá a subir tanto en su valor mínimo como en su valor máximo.

El especialista resaltó que no se trata de un frío invernal sino otoñal: "Estaría bien par la época".

El pronóstico de Inumet para los próximos días: habrá un aumento en la velocidad del viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana que este viernes la mínima será de 9° y la máxima de 22°. El sábado será de 10° y la máxima de 20°, con "probables precipitaciones y tormentas hacia la noche".

El domingo la temperatura irá de 10° a 16°, con cielo de nuboso a cubierto con "probables precipitaciones y tormentas", con "temperatura en descenso" y un aumento de la velocidad del viento hacia la tarde, con rachas de 70 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

El lunes seguirá bajando la temperatura, ya que la mínima será de 9° y la máxima de 15°, con baja probabilidad de lluvias. El martes, con mejor tiempo, habrá entre 8° y 18°. El miércoles la temperatura subirá a 12° y 21°.